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Страсть и нежность: фотограф показал интимные моменты влюбленных пар

Страсть и нежность: фотограф показал интимные моменты влюбленных пар

Фотограф из Бухареста Наталья Миндру (Natalia Mîndru) создала фотопроект «Городские истории любви» (Iubiri Urbane), в котором она запечатлела беззастенчивые, яркие и нежные моменты любви между парами, живущими в большом городе.

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