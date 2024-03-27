Бородин: запущена процедура признания Пугачевой иноагентом

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что Генпрокуратура инициировала процедуру признания иноагентом певицу и народную артистку СССР Аллу Пугачеву.
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