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Бородин: запущена процедура признания Пугачевой иноагентом

Бородин: запущена процедура признания Пугачевой иноагентом

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что Генпрокуратура инициировала процедуру признания иноагентом певицу и народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

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