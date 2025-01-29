29 января день Петра Полукорма: что можно и нельзя делать?

29 января – дата, отмеченная не только народным праздником, но и значимыми для России даты.29 января – дата, отмеченная не только в народном календаре как Петр-Полукорм, день хозяйственных забот и бережливости, но и значимая для истории России.
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