Алтайский край улучшил позиции в рейтинге российских регионов по качеству дорог

Отметим, что в крае самая большая протяженность автодорог в России Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог, а Республика Алтай – 78-е, сообщает РИА Новости.