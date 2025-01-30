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SHOT: в упавшем в США самолете мог быть сын фигуристов Шишковой и Наумова

SHOT: в упавшем в США самолете мог быть сын фигуристов Шишковой и Наумова

Максим, сын фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, по предварительным данным, находился на борту самолета с родителями, который потерпел крушение около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, сообщает SHOT.

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