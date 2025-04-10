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Военное обозрение

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Дешёвый спектакль: Зеленский назвал спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева «сепаром»

Дешёвый спектакль: Зеленский назвал спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева «сепаром»

Владимиру Зеленскому не нравится, что спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев занимается налаживанием отношений с Западом.

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Комментарии
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t
tolip
Гандон ,нюхач
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17 час.
Гарий Щерба
А у  НАЦИСТСКОГО НАРКОМАНА  просто  НАПРОЧЬ БАШНЮ СНОСИТ ...!!!
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16 час.
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