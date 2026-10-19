Днем 20 октября осадки в Беларуси прекратятся, небольшие дожди сохранятся лишь местами по юго-западу, а воздух прогреется до 10–16 градусов тепла, по юго-востоку — до +18°С.
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