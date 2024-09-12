Эффект французских губ: как добиться его без инъекций Алёна Юрьева Вдохновением для создания «французских губ» послужила культовая актриса Брижит Бардо, которая в свое время удивила мир своими пухлыми губами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии