Каждый раз, когда я оказываюсь рядом с Мавзолеем, меня не покидает ощущение, что мы видим лишь малую часть этого сооружения.
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