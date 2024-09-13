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WSJ: Разрешение на удары вглубь РФ не поможет Украине на поле боя

WSJ: Разрешение на удары вглубь РФ не поможет Украине на поле боя

Американские чиновники оценили эффективность ударов Украины вглубь России. В частности, в публикации The Wall Street Journal сочли возможное решение об ослаблении ограничений поддержкой дорогого конфликта «на истощение».

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