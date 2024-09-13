ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19%

Представители регулятора не исключают возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. В заявлении ЦБ отмечается, что инфляционное давление остается высоким, рост цен по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7,0% Центробанк РФ повышает ключевую ставку с 13 сентября на 100 базовых пунктов, до 19,00% годовых, говорится в сообщении регулятора.