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ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19%

Представители регулятора не исключают возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. В заявлении ЦБ отмечается, что инфляционное давление остается высоким, рост цен по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7,0% Центробанк РФ повышает ключевую ставку с 13 сентября на 100 базовых пунктов, до 19,00% годовых, говорится в сообщении регулятора.

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