Новосибирский депутат попросил Бастрыкина запретить продажу наград СВО на маркетплейсах

Дмитрий Гурин

Сомневаюсь что даже Бастрыкин что то здесь сможет сделать. Это в Госдуме должны выдвинуть закон и не только о муляжах наград СВО но и всех остальных а это целая отрасль. Единственное как я думаю можно сделать, это изготавливать муляжи на какой ни будь подложке спаянной с самой копией.