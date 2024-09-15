Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Давно пора этот вражий гадюшник отсюда выслать!«Врачи без границ...
  • Svetlana Kuzmina
    А зачем сносить? Пусть это здание и постройки перейдут в фонд Тверской области. Можно сделать из усадьбы отель для от...Роскошную усадьбу...
  • Сердитый
    хочешь победить врага - воспитай его детей (С). надо помнить.В Госдуме связали...

Российский военный заявил об использовании Киевом ЧВК для атаки на Курскую область

Российский военный заявил об использовании Киевом ЧВК для атаки на Курскую область

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что для атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали как иностранных наемников, так и частные военные компании (ЧВК), включая американскую Forward Observation Group (FOG), сообщают «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх