Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что для атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали как иностранных наемников, так и частные военные компании (ЧВК), включая американскую Forward Observation Group (FOG), сообщают «Известия».
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