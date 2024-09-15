Российский военный заявил об использовании Киевом ЧВК для атаки на Курскую область

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что для атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали как иностранных наемников, так и частные военные компании (ЧВК), включая американскую Forward Observation Group (FOG), сообщают «Известия».