Сотрудники "Светофора" опровергли информацию о закрытии сети в Новоаннинском❗️❗️❗️ Магазин работает в штатном режиме, сообщается в местных группах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сотрудники "Светофора" опровергли информацию о закрытии сети в Новоаннинском❗️❗️❗️ Магазин работает в штатном режиме, сообщается в местных группах.