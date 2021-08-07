МакSим полностью пришла в себя, смеется и шутит

Певица, долгое время остававшаяся подключенной к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, быстро идет на поправку.Состояние здоровья певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая несколько недель была подключена к аппарату ИВЛ, за последние дни значительно улучшилось.