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Льюис – об ударе коленом в прыжке: «Не готовил его заранее. Решил выбросить какое-нибудь дерьмо и надеялся, что попаду»

«Удар коленом в прыжке? Нет, я не готовил его заранее. Я просто решил выбросить какое-нибудь дерьмо и надеялся, что попаду.

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