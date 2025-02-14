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Орещук: «Борман орал Карасеву: «Да я тебя медведям скормлю!»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2003 году после матча «Энергетик» — «Содовик» (0:0) главный тренер гостей Валерий Овчинников гонялся за судьей Сергеем Карасевым.

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