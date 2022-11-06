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Никола Йокич отдал неожиданную передачу через трех игроков «Сперс»

Никола Йокич отдал неожиданную передачу через трех игроков «Сперс»

Центровой «Денвера» Никола Йокич во время матча против «Сан-Антонио» (126:101) исполнил очередную фантастическую передачу.

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