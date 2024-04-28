Посол Литвы намекнул, что ВСУ готовят мощный удар по Крымскому мосту

Политик опубликовал коллаж с Крымским мостом и ракетой.фото: wikipedia.org/Olaf Kosinsky--> Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, который открыто намекает на подготовку атаки на Крымский мост.
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