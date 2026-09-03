Кравцов: выдавливания детей из школ после 9-го класса нет

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Никакого выдавливания детей из школ после 9-го класса не будет, поскольку каждый ребенок имеет право доучиться до 11-го класса.
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ПОЧЕМУ это "нет выдавливания учащихся после 9 класса"?!! ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЕСТЬ! Вон, мальчик обратился лично к президенту по этому вопросу... Просто так? От "нечего делать"?!