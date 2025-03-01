Даже до Линси Грэма дошло

ВИДЕО здесь Тем временем, что думают американцы: Самый проукраинский политик Америки, сенатор Линси Грэм, который когда-то даже призывал убить Путина: "Теперь все американцы, включая меня, поняли, что с Зеленским нельзя иметь никаких дел.