«Ведут себя так, будто хотят прямого военного столкновения». Некоторые личности в Германии поступают безответственно, это ставит под угрозу безопасность людей во всей Европе, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен.
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Немцы будто хотят прямого военного столкновения-да не будто, а наследники фашистов в Берлине давно готовятся повторить Гитлера и готовят 4 рейх к столкновению. Нам же остаётся не ждать, а упредить это дикое желание Мерца!