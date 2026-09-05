Немецкий эксперт: Некоторые личности в Германии ведут себя так, будто хотят военного столкновения с Россией

«Ведут себя так, будто хотят прямого военного столкновения». Некоторые личности в Германии поступают безответственно, это ставит под угрозу безопасность людей во всей Европе, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен.