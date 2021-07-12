Донбасс Сегодня

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    О каком недоверии россиян к отечественному продукту власти пишет автор? Вакцины просто нет в наличии. Почему продают...Аргентина грозит ...
  • Александр Самбур
    где утверждалось что сбили 100% ?Израиль показал р...
  • Sergiy Che
    "...но в крымском городе хороши также экология и инфраструктура, цитирует итоги опроса РБК. .." - извиняюсь, а про к...Россияне назвали ...

ТГУ заинтересовал «ОДК-Кузнецов» магнием

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и ПАО «ОДК-Кузнецов» планируют сотрудничать в опытно-конструкторской и научной сферах, а также в рамках работы над проектами научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх