ТГУ заинтересовал «ОДК-Кузнецов» магнием

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и ПАО «ОДК-Кузнецов» планируют сотрудничать в опытно-конструкторской и научной сферах, а также в рамках работы над проектами научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».