Загитова и правила ПДД, обязательное поднятие флага на соревнованиях, нервная победа Роналду, Рубиалеса призывают уйти, Мбаппе – вице-капитан «ПСЖ» и другие новости

Лена Мисько

🗣 «В «Ахмате» хотелось руководствоваться стратегией, но краткосрочный успех оказался важнее». Интервью Сергея Ташуева Специалист возглавлял грозненскую команду с сентября 2022 года. При нем «Ахмат» стал пятым в МИР РПЛ в прошлом сезоне, установил клубный рекорд по количеству побед (15) и набранных очков (50) в сезоне, состоящем из 30 туров 🤩 Корреспондент Матч ТВ поговорил с Сергеем о причинах недавней отставки. Из этого интервью ты узнаешь: 😔 О трудностях в российском футболе: «Во-первых, разрушена система детской подготовки. Во-вторых, у нас холодная страна, где полгода длится зима. Не Испания с Бразилией, мягко говоря. Значит, готовить футболистов нужно дольше и качественнее. Сейчас же в командах РПЛ игрокам порой прививают азы, упущенные в детской школе» ❌ О физической перегрузке команды: «Ни разу не слышал ни от кого жалоб на перегруз. Наоборот, я снизил нагрузки, понимая, что тренируемся 7 на 7. За счет этого удалось хорошо подготовиться физически. Мы почти тайм играли против ЦСКА вдесятером, прекрасно двигаясь и создав больше моментов, чем соперник. Имели преимущество, разве так бывает с перегруженной командой?» 🤔 О сложностях в работе тренера: «Всё время находишься в напряжении, думаешь: вдруг неудачный матч, и всё, отставка. Долгосрочная работа в таких условиях крайне затруднена, у тебя нет крыльев за спиной. Пожертвовать чем-то сейчас, чтобы выиграть потом, нельзя, эксперименты могут обернуться против» Подробности здесь (https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1934952_V_Ahmate_khotelos_rukovodstvovatsa_strategijej_no_kratkosrochnyj_uspeh_okazalsa_vazhneje_Intervju_Sergeja_Tashujeva) 👈