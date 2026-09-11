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Страдания украинских попрошаек

Страдания украинских попрошаек

Равно как невозможно встретить непьющую мужскую компанию на рыбалке, так невозможно и найти хотя бы одного украинского патриота, который был бы доволен всем тем, чем его когда-либо облагодетельствовали.

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Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Пока деньги киевским властям дают вооружение и финансы чтобы каким-то образом воевать - военное противостояние будет продолжено. Возможно что произойдут какие-то изменения после методичных ударов по инфраструктурным объектам не обращая внимания на "гуманитарную катастрофу", о чём будут усиленно писать в западных СМИ и выступать с новыми мирными инициативами те страны, которые сейчас занимают выжидательную позицию.
Смогут ли каким-то образом создать ситуацию с вовлечением бывших союзников по Варшавскому договору в прямое боестолкновение с ВС РФ - вот это вопрос. Но тогда СВО станет войной с НАТО совсем другими методами с применением другого вооружения.

Профиль пользователя Юрий Левченко
Юрий Левченко

В прошлом году в Египте украинская пара требовала скидку у продавца в магазине со словами: "Нам скидку. Мы с украины". Так было противно это все слушать! При том, что не на мове свей, а нашем русском языке скидка выпрашивалась. Продавец им говорит типа: "сала усраине!". Они ему: "хероям сала!". Видно пароль такой. Конечно немного не так было сказано. Я просто по другому не могу сказать, язык не поворачивается

Профиль пользователя Elena Dmitrieva
Elena Dmitrieva

Да, украинство это приговор, эти ошибки природы могут жить только на халяву, ненавидя и злобствуя на тех, за чей счёт живут. Потому что : « раз помогают, значит у них бабла больше, чем у нас. А это несправедливо. Надо либо выклянчить либо украсть.»