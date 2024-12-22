FT: Катар пригрозил ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов

TASS/ IMAGO/Naushad Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy прекратит поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, если будут накладываться штрафы на крупные компании, заявил министр энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби.
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