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FT: Катар пригрозил ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов

FT: Катар пригрозил ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов

TASS/ IMAGO/Naushad Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy прекратит поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, если будут накладываться штрафы на крупные компании, заявил министр энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби.

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