Тренер «Манчестер Сити» Мареска заявил, что О'Райли готов к дерби с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассказал о состоянии полузащитника Нико О'Райли и нападающего Жереми Доку перед матчем 4-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
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