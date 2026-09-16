В 2026 году больше всего винодельческого винограда соберут на Кубани

Регион демонстрирует устойчивый рост урожайности благодаря оптимальному климату, развитой инфраструктуре и внедрению современных технологий в АПК В Краснодарском крае в 2026 году ожидается рекордный урожай технических сортов винограда, предназначенных для виноделия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.