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В 2026 году больше всего винодельческого винограда соберут на Кубани

В 2026 году больше всего винодельческого винограда соберут на Кубани

Регион демонстрирует устойчивый рост урожайности благодаря оптимальному климату, развитой инфраструктуре и внедрению современных технологий в АПК В Краснодарском крае в 2026 году ожидается рекордный урожай технических сортов винограда, предназначенных для виноделия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

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