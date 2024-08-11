Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мигрант получил гражданство и стал угрожать русским: "Мы управляем Россией"

Мигрант получил гражданство и стал угрожать русским: "Мы управляем Россией"

Фото: freepik.com Мигранты, получившие гражданство, уже угрожают русским тем, что "мы управляем Россией".

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