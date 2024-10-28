Врач Кузнецов: четыре немедикаментозных метода помогают снизить холестерин

Существуют четыре главных способа немедикаментозного снижения холестерина: специальная диета, уменьшение потребления алкоголя, ежедневная физическая активность не менее 30 минут и снижение массы тела при избыточном весе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии