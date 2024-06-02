Создатели Baldur's Gate 3 убеждены, что успех игры поможет авторам других ролевых и...

Создатели Baldur's Gate 3 убеждены, что успех игры поможет авторам других ролевых игрВ интервью GamePressure во время недавней конференции Digital Dragons в Польше директор игры Свен Винке опроверг заявления о том, что Baldur’s Gate 3 “вселяет страх в сердца ААА-разработчиков”.