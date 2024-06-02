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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Baldur's Gate 3 убеждены, что успех игры поможет авторам других ролевых и...

Создатели Baldur's Gate 3 убеждены, что успех игры поможет авторам других ролевых и...

Создатели Baldur's Gate 3 убеждены, что успех игры поможет авторам других ролевых игрВ интервью GamePressure во время недавней конференции Digital Dragons в Польше директор игры Свен Винке опроверг заявления о том, что Baldur’s Gate 3 “вселяет страх в сердца ААА-разработчиков”.

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