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Клэй Томпсон во время игры в гольф случайно попал мячом в голову посетителю клуба

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон сыграл в гольф с одноклубником Стефеном Карри. Во время игры Клэй случайно попал мячом в голову посетителю клуба.

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