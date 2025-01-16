В феврале дешевле всего можно отдохнуть в Пскове и Минске

Самым бюджетным февральским путешествием по стране может стать поездка в Псков: перелет в одну сторону обойдется примерно в 4 000 рублей на человека, а гостиницу в древнем городе можно забронировать за 2 000 рублей в сутки.
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