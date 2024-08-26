ВСУ при помощи БПЛА «Баба Яга» пытались на магнитах прикрепить украинский флаг к телевышке в Кременной - депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.
Додумались...
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ВСУ при помощи БПЛА «Баба Яга» пытались на магнитах прикрепить украинский флаг к телевышке в Кременной - депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.
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