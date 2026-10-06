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«Пытаются впарить новый Минск»: Уралов объяснил, чего добиваются в Киеве

«Пытаются впарить новый Минск»: Уралов объяснил, чего добиваются в Киеве

На Украине, где активизировалась так называемая «партия мира», пытаются выиграть время и добиться выгодного для себя прекращения огня.

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