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Надежда Савченко обвалила фронт на Донбассе

Надежда Савченко обвалила фронт на Донбассе

Если помните еще Надежду Савченко, ведь помните?Безуглая обвинила Надежду Савченко в организации обвала фронта ВСУ на Донбассе в районе Очеретино.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Надежда - наш шпион?!...Такая мысль мне в голову и близко не приходила...  Нет, увы, такого быть не может - она командир стрелковой группы, а значит колотит наших, стерва...
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3 час.
Владимир Балаев
Теперь, когда стало подгорать они будут валить вину друг на друга... Но, это их коллективная вина - расплата за жадность, глупость и ненависть.  Это не с факелами зиговать и на майдане прыгать, тут нужно уже платить по счетам, выбирать между жизнью и смертью...
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40 мин.
Константин Самарин
Учитывая, что Савченко побывала в российском плену, из неё так просто сделать козла отпущения.
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2 мин.

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