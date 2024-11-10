Если помните еще Надежду Савченко, ведь помните?Безуглая обвинила Надежду Савченко в организации обвала фронта ВСУ на Донбассе в районе Очеретино.
Надежда Савченко обвалила фронт на Донбассе
Комментарии
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Анфиса Иванова
Надежда - наш шпион?!...Такая мысль мне в голову и близко не приходила... Нет, увы, такого быть не может - она командир стрелковой группы, а значит колотит наших, стерва...
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3 час.
Владимир Балаев
Теперь, когда стало подгорать они будут валить вину друг на друга... Но, это их коллективная вина - расплата за жадность, глупость и ненависть. Это не с факелами зиговать и на майдане прыгать, тут нужно уже платить по счетам, выбирать между жизнью и смертью...
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40 мин.
Константин Самарин
Учитывая, что Савченко побывала в российском плену, из неё так просто сделать козла отпущения.
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2 мин.
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