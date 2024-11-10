Надежда Савченко обвалила фронт на Донбассе

Надежда - наш шпион?!...Такая мысль мне в голову и близко не приходила... Нет, увы, такого быть не может - она командир стрелковой группы, а значит колотит наших, стерва...

Владимир Балаев

Теперь, когда стало подгорать они будут валить вину друг на друга... Но, это их коллективная вина - расплата за жадность, глупость и ненависть. Это не с факелами зиговать и на майдане прыгать, тут нужно уже платить по счетам, выбирать между жизнью и смертью...