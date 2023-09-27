Средняя стоимость нового авто побила исторический максимум

По итогам августа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля впервые превысила 3 млн рублей. По оценке агентства «Автостат», только с начала этого года она увеличилась на 27% и достигла 3,130 млн рублей.
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