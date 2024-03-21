Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин: Модернизируем более 230 мастерских в колледжах Москвы

Собянин: Модернизируем более 230 мастерских в колледжах Москвы

В основе изменений лежат два базовых принципа Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что обучение в столице в системе среднего профессионального образования на 70% будет состоять из практики.

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