Собянин: Модернизируем более 230 мастерских в колледжах Москвы

В основе изменений лежат два базовых принципа Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что обучение в столице в системе среднего профессионального образования на 70% будет состоять из практики.
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