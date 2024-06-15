МОК назвал россиян, первыми допущенными до Олимпиады

Доступ к Играм-2024 получили первые 14 российских спортсменов.фото: olympics.com--> Доступ к Олимпийским играм в Париже получили первые 14 российских спортсменов в нейтральном статусе, сообщает 15 июня пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
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