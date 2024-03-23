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Леонид Брежнев и его великая эпоха

Леонид Брежнев и его великая эпоха

10 ноября 1982 года Советский Союз вздрогнул от нехороших предчувствий. Телевидение СССР, верное расписанию телепередач в той же степени, сколь верны расписанию перемещения авиалайнеры с первыми лицами государства, вдруг не показало торжественный концерт, посвящённый Дню Милиции.

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