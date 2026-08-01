Эксперт Новик отметил угрозу гуманитарного кризиса для Украины

Эксперт Николай Новик указал на критический период для Украины с декабря по февраль из-за морозов, ударов по энергоузлам и исчерпания запасов газа, что может привести к гуманитарному кризису, если не будет соглашения о моратории на атаки.
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