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Царьград

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Эксперт Новик отметил угрозу гуманитарного кризиса для Украины

Эксперт Новик отметил угрозу гуманитарного кризиса для Украины

Эксперт Николай Новик указал на критический период для Украины с декабря по февраль из-за морозов, ударов по энергоузлам и исчерпания запасов газа, что может привести к гуманитарному кризису, если не будет соглашения о моратории на атаки.

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