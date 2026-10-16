Выходят на финишную прямую работы по благоустройству проспекта 40 лет Октября. Их проводят в рамках городской программы «От дома до дома».
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