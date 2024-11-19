Падение не критично – от цен на золото ждут нового роста Татьяна АрестоваПосле победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года рынок золота пережил некоторое снижение цен, что вызвало обеспокоенность у части инвесторов.
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