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Падение не критично – от цен на золото ждут нового роста

Падение не критично – от цен на золото ждут нового роста

Падение не критично – от цен на золото ждут нового роста Татьяна АрестоваПосле победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года рынок золота пережил некоторое снижение цен, что вызвало обеспокоенность у части инвесторов.

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