Киберэксперт Бондаренко: мошенники стали создавать туристические чаты в Telegram

Тематические сообщества по странам, курортам стали популярны в последние годы. Туристическими чатами в Telegram пользуются и мошенники для поиска жертв, сообщил эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко в беседе с «Газетой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии