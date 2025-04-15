Спортом в России занимаются 80 млн человек, плавание догоняет футбол – новые подсчеты Минспорта

Минспорт выдал свежую статистику – о массовом спорте в России за прошлый год. По официальным данным все замечательно: наш спорт в 2024-м стал еще массовее, доступнее и популярнее – и это несмотря на сокращение расходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии