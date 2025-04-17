РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Силы ВСУ в приоритете забирают с поля боя убитых наемников, оставляя своих раненых бойцов, чтобы скрыть факты пребывания иностранцев в составе подразделений киевского режима.
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