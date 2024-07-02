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Мачо-футболка и «огурцы»: главные антитренды в мужском стиле лета 2024

quentin.menstyle / соцсети Пусть большинство мужчин и считают, что для сногсшибательного эффекта им достаточно проснуться в хорошем настроении и посетить душ, в реальности многие представители сильного пола совершают непростительные стильные ошибки, от которых предостерегают фэшн-гуру, в том числе и наш эксперт — стилист-имиджмейкер Светлана Кузнецова.

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