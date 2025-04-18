Технарь и поэт Вадим Еремин

Писатель, прозаик, публицист и поэт, доцент Орловского государственного технического университета и лауреат нескольких литературных премийВадим Геннадьевич Еремин - писатель, прозаик, публицист и поэт, доцент Орловского государственного технического университета и лауреат нескольких литературных премий.
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