БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 331 подписчик

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  • Александр Рус
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Не говоришь ты, за тебя скажут другие. Но так, как им будет выгодно

Не говоришь ты, за тебя скажут другие. Но так, как им будет выгодно

Чем хороши выходные? Тем, что иногда можно просто посмотреть телевизор. Лично у меня с ним (телевизором) достаточно сложные отношения, на неделе просто не включаю.

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