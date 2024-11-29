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Подойдёт для всех родов войск: немецкая компания раскрыла концепцию применения перспективной крылатой ракеты RCM2

Подойдёт для всех родов войск: немецкая компания раскрыла концепцию применения перспективной крылатой ракеты RCM2

Немецкая компания MBDA Deutschland раскрыла концепцию применения перспективной крылатой ракеты RCM2, которая впервые была представлена в виде макета в июне 2024 года на выставке ILA 2024.

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